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  3. Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Bordo-mavililer Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarına devam etti. Cumartesi ve pazar günü izinli olarak geçiren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Kaynak: İHA


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