Trabzonspor ile Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mutlak 3 puan için kıyasıya mücadele edecek her iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth.

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Belhanda, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FATİH TERİM 18'DE 6!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik e 6 mağlubiyet aldı.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY 5. SIRADAN YUKARIYA ÇIKAMADI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu sezon ligde 5. sıranın üstünü göremedi.

İlk galibiyetini 3. haftada alabilen sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 4. haftada 7 puanla 5. sırada yer alabildi. Galatasaray, 12 hafta sonunda ise 19 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

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