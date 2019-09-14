Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ligin 4. haftasında sahasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin 38 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde ise 63 gol gördü.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini mağlup etti.
Gençlerbirliği, Trabzon'da son 6 maçta galibiyet göremedi
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. Karadeniz ekibi Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: İHA
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