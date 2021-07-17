Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor! Cornelius iddiası

Yeni sezon öncesinde kadrosundaki eksiklikleri kapatmak isteyen takımlar transferler için karşı karşıya geliyor. Takımdaki forvet eksikliğini kapatmak isteyen sarı lacivertli takım, Trabzonspor'un da daha önce almak için uzun süredir çaba sarf ettiği Cornelius ile temasa geçti. İtalyan basını bu transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

"TATİLDEN SONRA GELECEK"

Verilen diğer bilgilere göre Fenerbahçe Andreas Cornelius transferi için bir kaç haftadır görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlandı.

Öte yandan EURO 2020'de forma giymesinden dolayı şu anda tatilde bulunan Andreas Cornelius'un, tatilini bitirmesinin ardından önce Parma'ya, ardından İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 1 gol 5 asist üretmişti.