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Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor! Cornelius iddiası

Forvete takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme tekrar Cornelius geldi. Trabzonspor'un da yoğun ilgi gösterdiği ve transferinde büyük yol katettiği bu oyuncu ile Fenerbahçe'nin anlaştığı ifade edildi. İki takım forvet transferinde yeniden karşı karşıya geldi.

Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor! Cornelius iddiası

Yeni sezon öncesinde kadrosundaki eksiklikleri kapatmak isteyen takımlar transferler için karşı karşıya geliyor. Takımdaki forvet eksikliğini kapatmak isteyen sarı lacivertli takım, Trabzonspor'un da daha önce almak için uzun süredir çaba sarf ettiği Cornelius ile temasa geçti. İtalyan basını bu transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

Trabzonspor istedi Fenerbahçe alıyor! Cornelius iddiası

"TATİLDEN SONRA GELECEK"

Verilen diğer bilgilere göre  Fenerbahçe Andreas Cornelius transferi için bir kaç haftadır görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlandı.

Öte yandan EURO 2020'de forma giymesinden dolayı şu anda tatilde bulunan Andreas Cornelius'un, tatilini bitirmesinin ardından önce Parma'ya, ardından İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 1 gol 5 asist üretmişti.

Trabzonspor istedi Fenerbahçe alıyor! Cornelius iddiası

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