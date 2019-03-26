Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan üyelerle ilgili 'ek süre' kararına destek

Trabzonspor İstişare Kurulu, Özkan Sümer başkanlığında toplanıp, bordo-mavili yönetimin, üyelerle ilgili aldığı 60 günlük ek süre kararını destekledi.

İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ile Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun katıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine son verilen üyelerle ilgili aldığı 60 günlük süre verilmesi kararının kulübümüz ile üyelerimizin menfaatine uygun olduğunu; bu kararın kurullarca da desteklendiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

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DHA