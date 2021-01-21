Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 19.01.2021 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor 3 1 Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.01.2021 19:00

Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Yakup Özhan(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 2. Berat Ayberk Özdemir, 4. Hüseyin Türkmen, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Anthony Nnaduzor Nwakaeme,22.dk (f), Flavıo Medeıros Da Sılva,56.dk (f), Jorge Djanıny Tavares Semedo,60.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kamil Ahmet Çörekçi 89.dk, Sarı Kart Anthony Nnaduzor Nwakaeme 69.dk, Sarı Kart Lewıs Renard Baker 81.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Parmak 74.dk, Abdülkadir Ömür 26.dk, Caleb Ansah Ekuban 81.dk, Lewıs Renard Baker 81.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 74.dk

Oyuna Girenler

Berat Ayberk Özdemir 74.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 26.dk, Yusuf Sarı 81.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 81.dk, Benık Tunanı Afobe 74.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

20. İsmail Güven, 4. Adil Demirbağ, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Levan Shengelıa,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ömer Ali Şahiner 25.dk, Sarı Kart Musa Çağıran 90.dk, Sarı Kart Ahmet Yılmaz Çalık 55.dk, Sarı Kart Sokol Cikalleshi 35.dk, Sarı Kart Tıemoko Ismael Dıomande 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Ali Şahiner 85.dk, Ahmet Yılmaz Çalık 64.dk, Sokol Cikalleshi 64.dk, Amır Hadzıahmetovıc 85.dk, Tıemoko Ismael Dıomande 46.dk

Oyuna Girenler

Levan Shengelıa 85.dk, Musa Çağıran 64.dk, Erdon Dacı 64.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 85.dk, Zymer Bytyqı 46.dk

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 30 1 8 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 24 -8 13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 14 Başakşehir FK 19 6 5 8 25 31 23 -6 15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 22 0 16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 19 -19 19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 16 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları