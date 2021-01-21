Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 19.01.2021 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Trabzonspor
|İttifak Holding Konyaspor
|3
|1
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Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.01.2021 19:00
Trabzonspor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Yakup Özhan(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 2. Berat Ayberk Özdemir, 4. Hüseyin Türkmen, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Anthony Nnaduzor Nwakaeme,22.dk (f), Flavıo Medeıros Da Sılva,56.dk (f), Jorge Djanıny Tavares Semedo,60.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kamil Ahmet Çörekçi 89.dk, Sarı Kart Anthony Nnaduzor Nwakaeme 69.dk, Sarı Kart Lewıs Renard Baker 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulkadir Parmak 74.dk, Abdülkadir Ömür 26.dk, Caleb Ansah Ekuban 81.dk, Lewıs Renard Baker 81.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 74.dk
Oyuna Girenler
Berat Ayberk Özdemir 74.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 26.dk, Yusuf Sarı 81.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 81.dk, Benık Tunanı Afobe 74.dk
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
34. Eray Birniçan, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 27. Tıemoko Ismael Dıomande, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
20. İsmail Güven, 4. Adil Demirbağ, 11. Denı Mılosevıc, 14. Zymer Bytyqı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 70. Samuel Emem Eduok, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
Levan Shengelıa,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ömer Ali Şahiner 25.dk, Sarı Kart Musa Çağıran 90.dk, Sarı Kart Ahmet Yılmaz Çalık 55.dk, Sarı Kart Sokol Cikalleshi 35.dk, Sarı Kart Tıemoko Ismael Dıomande 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Ali Şahiner 85.dk, Ahmet Yılmaz Çalık 64.dk, Sokol Cikalleshi 64.dk, Amır Hadzıahmetovıc 85.dk, Tıemoko Ismael Dıomande 46.dk
Oyuna Girenler
Levan Shengelıa 85.dk, Musa Çağıran 64.dk, Erdon Dacı 64.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 85.dk, Zymer Bytyqı 46.dk
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Beşiktaş