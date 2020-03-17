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Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki...

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.


Kaynak: AA




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