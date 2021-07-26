Süper Lig'de yeni sezona üç haftalık oldukça kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda kadrolarını hızlı bir şekilde şekillendirmeye devam eden takımlar lige iyi bir giriş yapmak için eksiklerini gidermek istiyor. Bu nedenle hazırlık maçları takımlar için büyük önem taşıyor. Oynadığı maçlar ile eksiklerini görebilen takımlar bu yönde çalışmalar yaparak lige tam olarak hazırlanmış bir şekilde giriyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler internet üzerinden Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

İki Süper Lig takımının karşılaşacağı, bu yüzden yeni sezon öncesi prova niteliğinde olacak mücadele 26 Temmuz 2021 Pazartesi bugün oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Bu mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. A Spor'un kanalını izlemek için herhangi bir üyelik gerekmiyor. Karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Öte yandan A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HAZIRLIK MAÇI KARNELERİ

Trabzonspor yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavili ekip bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3 ve Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerken, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.