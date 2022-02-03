Trabzonspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Trabzonspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Trabzonspor – Kasımpaşa maçını izlemek izlemek isteyenler için Trabzonspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Trabzonspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Esat Sancaktar yapıyor.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI İLK 11

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchachz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.