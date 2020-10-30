Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Trabzonspor ve Kasımpaşa maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Kasımpaşa'yı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 10 gol gönderdi. Trabzonspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (6B 5M), bu galibiyetleri aldığı iki deplasman karşılaşmasında 11 gol atarken (6-0 & 5-2), diğer 11 karşılaşmanın toplamında sekiz gol kaydedebildi. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bulunuyor. Karşılaşma, 30 Ekim Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.