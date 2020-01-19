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Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.

TARBZONSPOE KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Daniel Sturridge, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor...



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