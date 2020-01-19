Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
TARBZONSPOE KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam
Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Daniel Sturridge, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor...
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