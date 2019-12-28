Trabzonspor Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maç özeti

İki takım Trabzonspor Kayserispor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 17. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Trabzonspor Kayserispor maç sonucu ve Trabzonspor Kayserispor maç özeti detayları...

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 6-2 galip ayrıldı, ilk devreyi 3. sırada kapattı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Sörloth (2), Sturridge (2) Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'tan geldi. Ligin dibine demir atan Kayseri'nin sayılarını ise Ömer Uzun ve Kravets kaydetti.

Trabzonspor Kayserispor maç sonucu

Süper Lig'de geçen haftayı Konyaspor deplasmanında üç puanla kapatan Trabzonspor, ilk yarının son maçında sahasında zor günler geçiren Kayserispor'u konuk etti.

Saha ve seyirci avantajını kullanan Fırtına, henüz 7'de Alexander Sörloth ile golü buldu. Golün ardından Kayseri kalesini zorlayan Ünal Karaman'ın öğrencileri, 37'de farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın asistinde net bir gol vuruşu yapan Nwakaeme, ağları sarsan isim oldu. İlk yarının skorunu ise Ömer Uzun belirledi. Hasan Hüseyin'in asistinde savunma arkasına koşu yapan genç oyuncu, sol ayağıyla topu köşeye bıraktı.

Başakşehir Kasımpaşa maç sonucu | Başakşehir Kasımpaşa maç özeti

İkinci yarıda ise Medical Park Stadı'nda gol yağmuru oldu. 47'de ve 66'da Kayseri ağlarına topu gönderen İngiliz golcü Sturridge, bir anda farkı açan isim oldu. 71'de Abdulkadir Parmak'ın golüne Kayseri, 82'de Kravets ile karşılık verdi.

Skoru belirleyen golü ise Sörloth kaydetti. 90 dakika Trabzonspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 32 puanla ilk devreyi 3. sırada tamamladı. Zor günler geçiren ve son sıraya demir atan Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kayserispor maç özeti

DK.90+3 GOL! Sosa'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sörloth sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı. İşte maçtan kareler...

DK.82 GOL! Sol kanatta topla buluşan Ömer Uzun'un pasında topu alan Kravets, ceza sahası içi sol çaprazda Campi'den sıyrılıp yaptığı vuruşla ağları buldu.

77

Oyuncu Değişikliği Emre Demir Selahattin Seyhun

76

TRABZONSPOR ALTINCI GOLE YAKLAŞTI: Sosa'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban müsait durumda yaptığı vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

73

Ani gelişen Trabzonspor atağında kale önünde oluşan karambole Sturridge son olarak vuruşunu yaptı ama savunmaya da çarpan top İsmail'de kaldı.

73

Golün ardından Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine Ekuban oyuna dahil oldu.

71

Trabzonspor 5 1 Kayserispor

GOL! Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci İsmail'in çeldiği topu tamamlayan Abdulkadir, fark dörde çıkardı.

Abdulkadir Parmak

Trabzonspor

70

Sarı Kart Karahan Yasir Subaşı

68

Ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Hüseyin'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top takım arkadaşı Emre'ye de çarparak auta çıktı.

66

Trabzonspor 4 1 Kayserispor

GOL! Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Sturridge, soğukkanlı bir şekilde sağ köşeye yapığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Daniel Sturridge

Trabzonspor

64

Mert Kula, penaltıya sebep olduğu pozisyon sonrasında sarı kartı gördü.

64

PENALTI! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Mert Kula topa elle müdahale edince maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

62

KRİTİK MÜDAHALE: Ani gelişen Trabzonspor atağında yine savunma arkasına sarkan Sörloth vuruşunu yapmak isterken son anda Mert kayarak yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.

62

Konuk ekipte Ziya Alkurt yerini Furkan Polat'a bıraktı.

59

Sturridge'in topuk pasında Abdulkadir sağ kanatta topu önüne aldı ama ofsayt bayrağı havada...

58

Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Novak, istediği kontrolü yapamayı ve Mert tehlikeyi önledi.

56

Sağ kanatta topla buluşan Emre, Obi Mikel'den sıyrılmayı başaramadı.

56

Hazırlıklarını tamamlayan Erce, sakatlanan Uğurcan'ın yerine kaleye geçti.

52

Trabzonspor'da birazdan Erce Kardeşler oyuna dahil olacak.

51

Sol ayak bileğini tutan Uğurcan oyuna devam edemeyeceğe benziyor...

50

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Uğurcan topu tekrar kornere çeldi. Ancak Uğurcan bu pozisyon sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında...

49

Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, ortadan ceza sahasına koşu yapan Sturridge'i düşündü ama Mert araya girdi.

47

Trabzonspor 3 1 Kayserispor

GOL! Emre'nin kaptırdığı top sonrası ani gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına atılan topu alan Sörloth, ceza sahası içinde Osman Can'dan sıyrıldıktan sonra kendisinden daha müsait pozisyondaki Sturridge'e aktardı pasını ve İngiliz oyuncu bu ikramı geri çevirmedi.

Daniel Sturridge

Trabzonspor

45

Maçta ikinci yarı Trabzonspor'un vuruşuyla başladı.

Karşılaşmada ilk yarının son düdüğü çaldı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız...

44

Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 1 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

43

Trabzonspor 2 1 Kayserispor

GOL! Ani gelişen Kayserispor atağında Trabzonspor savunması az adamla yakalandı. Hasan Hüseyin, şık bir pasla savunma arasına koşu yapan Ömer Uzun'u topla buluşturdu ve o da kayarak yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Omer Uzun

Kayserispor

41

Abdulkadir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Sosa'nın ortasında top doğrudan dışarı gitti.

39

Sol kanatta topla buluşan Emre, son çizgiye inerken rakibinden sıyrılamadı ve son olarak kendisine çarpan top auta çıktı.

37

Trabzonspor 2 0 Kayserispor

GOL! Saniyeler önce kale ağzında net bir pozisyondan yararlanamayan Nwakaeme, bu kez Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topu önüne aldığı ve yaptığı sert vuruşla İsmail'i avladı.

Anthony Nwakaeme

Trabzonspor

34

Abdulkadir'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sturridge, şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ama top uzak köşeden dışarı gitti.

32

Trabzonspor oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Kayserispor ise kalabalık bir şekile yarı alanına çekilip ani ataklarla şans yaratmak amacında...

30

DİREKTEN DÖNDÜ! Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Sörloth kale önünde kafayı vurdu ama top üst direkten geri geldi.

28

Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda İsmail kale ağzında çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

27

KAYSERİSPOR KALESİNDE TEHLİKE: Abdulkadir'in pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, kaleciden de sıyrılıp sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama son anda Mert girdi araya...

26

Ani gelişen Kayserispor atağında Kravets'in pasında Emre Demir ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ama top az farkla yandan dışarı gitti.

24

Obi Mikel'in arapasında Novak topu önüne alamadı ve top auta çıktı.

22

Trabzonspor ayağa paslarla oyunu tamamen rakip yarı alana yıkmış durumda bu dakikalarda...

20

Pereira'nın sağdan arka direğe doğru yaptığı ortada Novak, kafayla topu Nwakaeme'nin önüne indiri ama onun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

18

Sturridge'in şık pasında sağdan ceza sahasına sokulan Pereira, çaprazda istediği vuruşu yapamadı ve top farklı bir şekilde üstten dışarı gitti.

17

Sağ kanattan hareketlenen Pereira, derinlemesine bir pasla Sörloth'u düşündü ama Mert dikkatli...

15

Skor üstünlüğünü de eline alan Trabzonspor oldukça rahat bir şekilde oyunu kontrol ediyor. Kayserispor rakip yarı alana yerleşmekte güçlük çekiyor.

13

Abdulkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sturridge, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama İsmail iki hamlede topun sahibi oldu.

12

Sol kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta kale alanına yönlen topu İsmail çıkıp aldı.

10

Ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un pasına topla buluşan Sturridge, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapmak isterken son anda Kayserispor savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi.

8

Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önüne alan Obi Mikel ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı ama vuruşunda isabet yok.

7

Trabzonspor 1 0 Kayserispor

GOL! Abdulkadir'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Sörloth, Osman Can'dan sıyrıldıktan sona müsait durumda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Alexander Sørloth

Trabzonspor

5

Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Abdulkadir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

3

AZ FARKLA AUT: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa arka direğe doğru ortasını yaptı, Sturridge'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

2

İLK TEHLİKE! Sturridge'in derinlemesine pasında Kayserispor savunmasının anlaşmazlığı sonucu bir anda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşunda İsmail topu kornere çeldi.

Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maça başlayan taraf Kayserispor...