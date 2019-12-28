İki takım Trabzonspor - Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 17. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kayserispor ilk yarının son maçında kozlarını paylaşıyor. İki takımda haftayını üç puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen haftayı Konyaspor deplasmanında üç puanla kapatan Trabzonspor ilk yarının son maçında sahasında zor günler geçiren Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Kayserispor ise Trabzonspor deplasmanında sürpriz peşinde...

Trabzonspor - Kayserispor 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdülkadir, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Kayserispor: İsmail, Emirhan, Mert, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Furkan, Ziya, Emre, Aksel, Kravets

Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor’u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.