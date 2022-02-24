Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor – Kayserispor maçı 25 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor – Kayserispor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.