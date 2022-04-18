Trabzonspor – Kayserispor Ziraat Türkiye yarı final maçı canlı izle | Trabzonspor – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Trabzonspor – Kayserispor Ziraat Türkiye yarı final maçı canlı izle | Trabzonspor – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kayserispor'un birbirlerine rakip olacağı müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Trabzonspor – Kayserispor Ziraat Türkiye yarı final maçı canlı izle | Trabzonspor – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Medical Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapıyor.
TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE
TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - Kayserispor maçı, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
TRABZONSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
6. EMMANOUIL SIOPIS
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR
11. ANASTASIOS BAKASETAS
13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
18. EDIN VISCA
33. BRUNO DA SILVA PERES
70. AHMETCAN KAPLAN
72. TYMOTEUSZ PUCHACZ
77. JEAN EVRARD KOUASSI
KAYSERİSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
6. EMMANOUIL SIOPIS
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR
11. ANASTASIOS BAKASETAS
13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
18. EDIN VISCA
33. BRUNO DA SILVA PERES
70. AHMETCAN KAPLAN
72. TYMOTEUSZ PUCHACZ
77. JEAN EVRARD KOUASSI