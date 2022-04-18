Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kayserispor'un birbirlerine rakip olacağı müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Trabzonspor – Kayserispor Ziraat Türkiye yarı final maçı canlı izle | Trabzonspor – Kayserispor maçı A Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Medical Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapıyor.

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - Kayserispor maçı, A Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

6. EMMANOUIL SIOPIS

10. ABDÜLKADİR ÖMÜR

11. ANASTASIOS BAKASETAS

13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA

14. ANDREAS EVALD CORNELIUS

18. EDIN VISCA

33. BRUNO DA SILVA PERES

70. AHMETCAN KAPLAN

72. TYMOTEUSZ PUCHACZ

77. JEAN EVRARD KOUASSI

KAYSERİSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

6. EMMANOUIL SIOPIS

10. ABDÜLKADİR ÖMÜR

11. ANASTASIOS BAKASETAS

13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA

14. ANDREAS EVALD CORNELIUS

18. EDIN VISCA

33. BRUNO DA SILVA PERES

70. AHMETCAN KAPLAN

72. TYMOTEUSZ PUCHACZ

77. JEAN EVRARD KOUASSI