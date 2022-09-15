UEFA Avrupa Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu heyecanı grup aşamasındaki ikinci hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda ülkemizi turnuvada H Grubu'nda temsil eden Trabzonspor, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı yayın izle linki | Trabzonspor - Kızılyıldız EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Kızılyıldız arasındaki UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayan maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Sascha Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapıyor.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Kızılyıldız arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ