Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre kararın ardından bazı isimlerin seçim istemesi üzerine istifa dilekçesini imzaladığı belirtildi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.

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Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan fakat Avrupa'da başarılı olmayan Trabzonspor'da büyük bir kriz yaşandı. 2018 yılında bu yana Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu yönetimden bazı isimler ile birlikte kongre kararı almış, "Olağanüstü kongreye gidelim" dediği kaydedilmişti. Başkan Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ında bulunduğu yöneticilerle yapılan toplantıda en önemli konulardan biri olan, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenmesi büyük maddi kayba neden olmuş, kaybedilen maddi kayıp ise 20 milyon Euro.

Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.

ERTUĞRUL DOĞAN ADAYLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre kongre önerisinin ardından Ahmet Ağaoğlu, "Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın." karşılığını verdi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise bu sözler üzerine başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.

38 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDULAR

Bordo mavililer geçtiğimiz sezonun Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyonluk kupasını evlerine götürmüştü. Şampiyonluk sonrası yapılan kutlamalar ise tüm dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

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