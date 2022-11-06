Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 13. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı izle | Trabzonspor-Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 13.haftasındaki Trabzonspor -Konyaspor maçı 6 Kasım 2022 Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapıyor.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Trabzonspor- Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ