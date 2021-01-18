Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Konyaspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Trabzonspor, ligde 18 maça çıktı ve 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı. Konyaspor ise 18 maçta, 22 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor maçı, 19 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Trabzonspor - Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Salı günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.