Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

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Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu kura çekimi yapıldı. Böylece Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. Turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak olan bordo mavililer, ilk maçı deplasmanda oynuyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor ile Danimarka ekibi Kopenhag arasındaki Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu ilk maçı 16 Ağustos 2022 Salı günü oynanıyor. Danimarka'da Kopenhag'ın maçlarını oynadığı Parken Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Jarred Gavan Gillett görev yapıyor. Maçın dördüncü hakemliğini ise Robert Jones üstleniyor.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformundan şifreli olarak ekranlara geliyor. EXXEN üzerinden maçı izlemek isteyenlerin üyelik alması gerekmektedir.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Stat: Parken

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks, Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel, Hakon Arnar Haraldsson, Rasmus Falk, Victor Kristiansen

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

TÜRK TAKIMLARININ KOPENHAG KARNESİ

Öte yandan Türk takımlarıyla 6 maça çıkan Kopenhag bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Başakşehir 1 - 0 Kopenhag

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Kopengah 5-1 Sivasspor

Sivasspor 1- 2 Kopenhag

Galatasaray 3 -1 Kopenhag

Kopenhag 1-0 Galatasaray

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