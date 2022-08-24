Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı rövanş maçında konuk ediyor. Maçı izlemek isteyenler için Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

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Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen temsilcimizin Kopenhag maçını izlemek isteyenler için Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu rövanş maçı, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor. Maçın VAR hakemi Pol van Boekel, AVAR hakemi ise Dennis Higler görev yapıyor.

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor. EXXEN üyeleri bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius.

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Leragers, Claesson, Falk, Daramy, Zeca, Pep Biel.

Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı izle | Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki

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