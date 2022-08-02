Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu kura çekimi yapıldı. Böylece Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Danimarka'da oynanacak olan ilk maçın ne zaman oynanacağı, maçın başlangıç saati araştırılıyor. Peki Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KOPENHAG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Danimarka ekibi Kopenhag arasındaki Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu ilk maçı 16 Ağustos 2022 Salı günü oynanacak. Danimarka'da Kopenhag'ın maçlarını oynadığı Parken Stadyumu'ndaki mücadelenin saati ve hakemi belli olduğu anda haberimize eklenecektir.

Mücadelenin EXXEN platformundan yayınlanması bekleniyor.

TÜRK TAKIMLARININ KOPENHAG KARNESİ

Öte yandan Türk takımlarıyla 6 maça çıkan Kopenhag bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Başakşehir 1 - 0 Kopenhag

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Kopengah 5-1 Sivasspor

Sivasspor 1- 2 Kopenhag

Galatasaray 3 -1 Kopenhag

Kopenhag 1-0 Galatasaray

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