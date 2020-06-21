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Trabzonspor, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde kimsede koronavirüse rastlanılmadığını duyurdu.

Trabzonspor, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulüp içerisinde koronavirüse sahip birine rastlanmadığı duyuruldu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Trabzonspor'un paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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