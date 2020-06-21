Trabzonspor, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulüp içerisinde koronavirüse sahip birine rastlanmadığı duyuruldu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Trabzonspor'un paylaşımı: