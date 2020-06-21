Trabzonspor, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Trabzonspor yaptığı resmi açıklamada kulüp içerisinde kimsede koronavirüse rastlanılmadığını duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulüp içerisinde koronavirüse sahip birine rastlanmadığı duyuruldu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Trabzonspor'un paylaşımı:
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 21, 2020
Detaylar?https://t.co/3i8TmJfgar pic.twitter.com/5D8kTUcfLS
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