Trabzonspor - Krasnodar maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Krasnodar ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'inden farklı olarak Krasnodar karşısında 3 değişikliğe giderek savunmada Hüseyin ile Hosseini'nin yerine Fernandes ile Campi'ye, sağ kanatta ise Sturridge'nin yerine Yusuf'a forma şansı tanıdı.

STURRIDGE İLE MIKEL RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge ile Obi Mikel, Krasnodar maçında riske edilmedi. Gaziantep FK maçında da sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Mikel, Krasnodar maçı kadrosuna da alınmazken, Sturridge'nin ise dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğu, bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, Krasnodar karşısında da riske edilmeyerek kadrodan çıkartıldığı ifade edildi. Ayrıca sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Ekuban ile Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.

YUSUF SARI AVRUPA'DA İLK KEZ

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, bordo mavili forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez Krasnodar karşılaşmasında maça 11'de başladı. Trabzonspor'da daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplamda 42 dakika sahada kalan Yusuf, Sturridge'nin kadrodan çıkarılmasının ardından Krasnodar mücadelesine 11'de başladı.

FERNANDES 39 GÜN SONRA

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra Krasnodar karşısında formasına kavuştu ve bu maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

KRASNODAR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise kendi liglerinde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Dinamo Moskova maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına iki değişiklik yaparak çıktı. Matveev, Younes Namli ve Ariclenes Da Silva Ferreira'nın yerine Ruslan Kambolov ile Cristian Ramirez'e 11'de forma şansı tanıdı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo mavili taraftarlar Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıda Krasnodar taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇA GELDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde bordo mavili taraftarlarla bol bol fotoğraf çekilen Güneş, protokol tribününde de eski arkadaşları ile hasret giderdi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor yönetim kurulu tarafından karşılaşma öncesi Krasnodar yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya'nın yanı sıra Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, Ticari Direktörü Aram Fundukyan, Takım Menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA