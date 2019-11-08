Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından 03.00'te Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafilenin Trabzon havalimanından görüntüleri
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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