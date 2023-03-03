Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!

Trabzonspor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı sonrası yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!

2018 yılında bu yana Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu yönetimden bazı isimler ile birlikte kongre kararı almış, "Olağanüstü kongreye gidelim" dediği kaydedilmişti. Kongre sonrası yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ağaoğlu'nun istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklama ise şöyle:

"Kamuoyuna açıklama yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Yönetim Kurulumuz 2 Mart 2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi kararı almış bulunmaktadır. Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yanyana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır.

Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır.

Kamuoyuna saygılarımla..."

Ahmet Ali Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!

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