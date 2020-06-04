Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Şampiyon olacağız, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla birlikte göreve geldikleri günden beri birçok zorluğu aşmasını bildiklerini ve bu süreci de aşıp şampiyon bir takım olarak şampiyonlar ligine gideceklerini ifade etti.

Ertuğrul Doğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çok zorluklarla karşılaştık ve arkadaşlarımızla birlikte bunları aşmasını bildik. İnşallah bunu da aşacağız. Safları sıklaştıralım. Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz" dedi.

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Doğan, "Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın" ifadelerini kullandı.