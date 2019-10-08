Trabzonspor Kulübü'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı geldi
Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan duygusal bir video paylaşımda "Her şart ve koşulda sizinleyiz!" ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında.. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlıklı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor Kulübü, söz konusu paylaşım ile birlikte dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
08 Ekim 2019 Salı 15:29
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