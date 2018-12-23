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Trabzonspor Kulübü'nden Onazi açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Ogenyi Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyat edileceğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü'nden Onazi açıklaması

"Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatı planlanmaktadır"

Trabzonspor Kulübü, Ogenyi Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyat edileceğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Ogenyi Onazi'nin sağlık durumu ile ilgili bordo-mavili kulüpten açıklama yapıldı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulmuştur. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatı planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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