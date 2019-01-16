Trabzonspor, Kupada az da olsa avantaj yakaladı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı. maçı 2-1 kazanarak rovanş maçına azda olsa avantajlı skoru yakaladı

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