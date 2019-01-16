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Trabzonspor, Kupada az da olsa avantaj yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı. maçı 2-1 kazanarak rovanş maçına azda olsa avantajlı skoru yakaladı

Trabzonspor, Kupada az da olsa avantaj yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçın ilk yarısında .45+1' Ekuban ile  1-0 öne geçerek soyunma odasına giren Trabzonspor maçın ikinci yarı başında Balıkesirspor Baltok'un 48' dakikada  Nizamettin Çalışkan gölüne engel olamadı maç 1-1 geldi. Trabzonspor bu golden sonra maçda üstünlük kurarak 63' Rodallega attığı golü ile 2-1 skorla öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüile sonuçlandı

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak tarihinde Balıkesir'de oynanacak.

TRABZONSPOR 2 - 1 BALIKESİRSPOR
(MAÇ SONUCU)

GOLLER: 45+1' Ekuban, 63' Rodallega (Trabzonspor) 48' Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor)

İLK 11'LER
 

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Rodallega

BALIKESİRSPOR: Atilla, Uğur, Cüneyt, Glumac, Bülent, Cumali, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Otoo, Beleck

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