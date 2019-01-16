Trabzonspor, Kupada az da olsa avantaj yakaladı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı. maçı 2-1 kazanarak rovanş maçına azda olsa avantajlı skoru yakaladı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Maçın ilk yarısında .45+1' Ekuban ile 1-0 öne geçerek soyunma odasına giren Trabzonspor maçın ikinci yarı başında Balıkesirspor Baltok'un 48' dakikada Nizamettin Çalışkan gölüne engel olamadı maç 1-1 geldi. Trabzonspor bu golden sonra maçda üstünlük kurarak 63' Rodallega attığı golü ile 2-1 skorla öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüile sonuçlandı
Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak tarihinde Balıkesir'de oynanacak.
TRABZONSPOR 2 - 1 BALIKESİRSPOR
(MAÇ SONUCU)
GOLLER: 45+1' Ekuban, 63' Rodallega (Trabzonspor) 48' Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor)
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Rodallega
BALIKESİRSPOR: Atilla, Uğur, Cüneyt, Glumac, Bülent, Cumali, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Otoo, Beleck
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