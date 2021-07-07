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Trabzonspor Lukaku'yu gözüne kestirdi!

Forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Inter'in yıldız futbolcusu Romelu Lukaku'nun kardeşi olan Jordan Lukaku'yu tansfer etmek isteyen bordo mavili ekip, Lazio'nun kamp kadrosunun açıklanmasını bekliyor. Oyuncunun kampa götürülmemesi durumunda resmi teklif yapılacak.

Trabzonspor Lukaku'yu gözüne kestirdi!

Geçtiğimiz sezon Marlon'dan istediği verimi alamayan Trabzonspor bu sene o bölgeyi güçlendirmek istiyor. Djaniny ve Ekuban'a da gelen teklifler doğrultusunda hareket eden bordo mavililerde bu oyunculardan birinin gitmesi durumunda hem forvete hem sol beke yabancı takviye yapılması bekleniyor. Forvet için Alexander Sörloth ve Cornelius ile temaslarına devam eden Trabzonspor'un sol bek için Jordan Lukakuyu gündemine aldığı ifade edildi.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Trabzonspor'un bu transfer için İtalyan ekibi ile temasa geçtiği ve ilk görüşmede olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi. Maurizzio Sarri'nin kararını bekleyen Lazio tarafı, teknik adamın Lukaku'yu kamp kadrosuna almaması durumunda oyuncuyu Trabzonspor'a gönderebilir.

Trabzonspor Lukaku'yu gözüne kestirdi!

JORDAN LUKAKU KİMDİR?

25 Temmuz 1994 tarihinde Belçika'nın Antwerp kentinde dünyaya gelen Lukaku, 2011 yılında Anderlecht ile profesyonel futbol kariyerine başladı. Kongo asıllı Belçikalı sol bek, 2016 yılında 4 milyon Euro karşılığında Royal Antwerp'e kiralandı. Kariyerinde çıktığı 218 maçta 5 gol ve 23 asist kaydeden Lukaku'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Trabzonspor Lukaku'yu gözüne kestirdi!

 

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