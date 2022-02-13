Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Eyüp Yusuf kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Eyüp Yusuf'un biyografisi...

13 Şubat 2021 tarihli Trabzonspor- Konyaspor maçı esnasında, tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eyüp Yusuf'un kim olduğu nereli ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Haberimizde en çok araştırılan "Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Eyüp Yusuf kimdir? Nereli, kaç yaşında? konu başlıklarına yer verdik. İşte, Eyüp Yusuf'un biyografisi...

TRABZONSPOR MAÇINDA HAYATINI KAYBEDEN EYÜP YUSUF KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, EYÜP YUSUF'UN BİYOGRAFİSİ...

Eyüp Yusuf, 1974 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. 48 yaşında olan Eyüp Yusuf, sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı.

13 Şubat 2021 tarihinde Trabzonspor- Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Eyüp Yusuf, hayatını kaybetti.