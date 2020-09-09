Trabzonspor, Manuel Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

Bordo-Mavililer, Manuel Da Costa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

MANUEL DA COSTA KİMDİR?

Manuel Da Costa, 6 Mayıs 1986'da Fransa'da dünyaya geldi.

Faslı savunmacı, 2006’da profesyonel oldu

Futbola Nancy alt yapısında başlayan Manuel Da Costa, 2006’da profesyonel sözleşme imzaladı.

Yarım sezonda sergilediği performans Hollanda devi PSV Eındhoven’ın dikkatini çekti. 1 Temmuz 2006’da 1,5 milyon euro bedelle PSV’ye transfer oldu. Burada 2 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Da Costa, oldukça kısa geçen Sampdoria ve Fiorentina maceralarının ardından West Ham United'a transfer oldu.. İngiliz temsilcisinde 34 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Buradan Rusya’nın yolunu tuttu.

Lokomotiv Moskova ve Nacional'de geçen günlerin ardından 2013 yazında Sivaspor'a imza atan başarılı futbolcu, kırmızı beyazlı formayla 59 maça çıktı ve tam 9 kez ağları sarstı.

Süper Lig serüveni

Uzaktan şutlarıyla rakip file bekçileri zorlayan Da Costa, Yiğidolar’dan 2 milyon euro bedelle Yunan devi Olympiakos’a transfer oldu. 2 sezon süren Pire macerasında 2 şampiyonluk yaşadı ve 5 kez fileleri havalandırdı. Komşu’dan tekrar ülkemize dönen Faslı savunmacı 1 buçuk sezon Medipol Başakşehir forması terletti. Turuncu lacivertlilerde 31 maça çıkan Da Costa, 3 gol attı 2 de asist yaptı.

2019’un ocak ayında ise 4 buçuk milyon avro bedelle Al İttihad’a transfer oldu. Burada 19 maçta forma giydi.

Kariyeri boyunca 11 takımın formasını giydi ve hiçbir takımda iki sezondan fazla kalamadı.

Trabzonspor, Manuel Da Costa'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.