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Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i kadrosuna kattı!

Trabzon ekibi, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gönderilmesinin ardından oluşan sol bek boşluğunu doldurmak istiyordu. Aradığı oyuncuyu Brezilya'da bulunan bordo-mavililer, Marlon Rodrigues Xavier için KAP açıklamasını yaptı.

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i kadrosuna kattı!

Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Trabzonspor'da sol bek transferi öncelik kazanmıştı. Transfer çalışmalarını hızlandıran Bordo Mavili ekip, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Karadeniz ekibi, Fluminense Kulübü’nün 23 yaşındaki ismi Marlon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan transfer ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, ''Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i kadrosuna kattı!

Geride bıraktığımız sezon Boavista’ya kiralanan Sambacı, burada 27 maça çıktı, 1 gol atıp 2 asist yaptı. 1.78 boyundaki Marlon, sol açıkta da görev alabiliyor.

Marlon’un geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Trabzonspor’u takibe alması dikkat çekmişti.

MARLON RODRİGUES XAVİER KİMDİR?

1997 yılında Brezilya'da doğan genç futbolcu Marlon, 1.73 boyunda. Sol bek mevkisinde görev alan oyuncu, kariyerini Fluminense'de geçiriyordu. Futbola adım attığı 2015 yılından itibaren ülkesinden hiç ayrılmayan Marlon, ilk Avrupa tecrübesini Trabzonspor ile yaşayacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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