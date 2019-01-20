Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.

KADRODA 19 OYUNCU YER ALDI

Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.

FUTBOLCULAR ISINMAYA PANKARTLA ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmasına ellerindeki Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne ait "Sigarasız bir dünya için el ele" yazılı pankartla çıktı.

MAÇ ÖNCESİ YÖNETİM STATTA TOPLANDI

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor yönetimi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek toplantı yaptı. 3 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumların ele alındığı öğrenilirken, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili olarak yeni haftada bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

ONAZI TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Medipol Başakşehir maçı öncesi sağ ayağı sarılı bir şekilde koltuk değnekleriyle birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Daha sonra taraftarlara üçlü çektiren Onazi, ardından alkışlarla sahayı terk ederek maçı izlemek üzere tribünlere çıktı.

LUCESCU DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadı'na geldi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi sergilendi. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi, beyaz kartonlar ile oluşturulan ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların görsellerinin yanı sıra "Hayde yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısına yer verildi. Ayrıca daha sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın elindeki kupayla olan görseli sergilendi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA