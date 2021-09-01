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  4. Trabzonspor, Milli futbolcu Mert Müldür için tüm şartları zorluyor!

Trabzonspor, Milli futbolcu Mert Müldür için tüm şartları zorluyor!

Yeni sezonda Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen ve iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, kadrosundaki kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı planlıyor. Yabancı oyuncuları kadar Türk oyuncularına da ihtiyaç halinde tedirgin olmadan yer verebilmeyi hedefleyen bordo mavililer, Milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer etmek için şartları zorluyor.

Trabzonspor, Milli futbolcu Mert Müldür için tüm şartları zorluyor!

Yaz transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da çalışmalara ara vermeden devam ediliyor. Sol bek mevkii için İsmail Köybaşı'nı transfer eden bordo mavililer oyuncunun performansından memnun kalmadı. Bu kapsamda Mert Müldür'ü transfer ederek o bölgede rekabet yaratmayı hedefleyen Trabzonspor, Milli oyuncuyu Sassoulo'dan Milli oyuncuyu kiralamak istiyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Şu anda A Milli takım kampında bulunan genç oyuncu için transfer dönemi bitmeden önce harekete geçmek isteyen Trabzonspor, İtalyan ekibine teklifte bulunacak. Avrupa'da transfer sezonunun sona ermesini fırsat bilen bordo mavililer, Sassoulo'nun tutumuna göre kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.

Trabzonspor, Milli futbolcu Mert Müldür için tüm şartları zorluyor!

YEDEKTE BEKLİYOR

İtalyan ekibinde yedeğe çekilen ve Serie A’da sezonunda ilk iki maçında da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Milli yıldızın transfer edilmesi durumunda sol bek rotasyonunda kullanılması planlanıyor. Asıl mevkii sağ bek olan Mert, solda da görev oynayabiliyor. Sassoulo'da geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen gurbetçi yıldız için 2019 yılında 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Trabzonspor, Milli futbolcu Mert Müldür için tüm şartları zorluyor!

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