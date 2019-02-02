Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, MKE Ankaragücü karşısında ligde son oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçındaki 11'ini bozmadı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira'nın yanı sıra sakatlığı geçen ancak bireysel olarak çalışmalarına devam eden Jose Sosa kadroda yer almadı.

AMİRİ İLE HOSSEİNİ 40 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak ligin 17'nci haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda yer alan, daha sonra İran Milli takımıyla mücadele ettikleri Asya Kupası maçlarının ardından Türkiye'ye dönen Vahid Amiri ve Majid Hosseini, MKE Ankaragücü karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Ligin ilk yarısının ardından Antalya kampına da katılamayan İranlı oyuncular, 40 gün sonra takıma döndüler. Teknik direktör Ünal Karaman, takımla tek antrenmana çıkan iki oyuncuya kulübede yer verdi.

CEZA TRİBÜNLERİ ETKİLEDİ

Ligin 18'inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yaklaşık 27 bin taraftarın kartlarına bloke cezası verilmesi nedeniyle Trabzonspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin önemli bölümü boş kaldı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da hafta içinde maça davet çağrılarına rağmen maça beklenen ilgi gösterilmedi. Bir grup konuk ekip taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadılar. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları birbirlerini alkışlayarak lehine tezahüratlarda bulundu.

TARAFTARLAR CEZAYI PROTESTO ETTİ

Bu arada maç öncesi yaklaşık 300 kişilik Trabzonsporlu taraftarlar şehir merkezinde toplanarak 27 bin taraftara ceza verilmesini protesto etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüyen taraftarlar, bir basın açıklamasıyla karara tepki gösterdiler.

(FOTOĞRAFLI)

DHA