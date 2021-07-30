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Trabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde 3. tur itibariyle temsil edecek Trabzonspor'un rakibi Norveç ligi ekiplerinden Molde oldu. Bunun üzerine maçı takip etmek isteyen sporseverler Trabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

Trabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme liginden katılmaya hak kazanmıştı. Bordo mavili ekibin rakibi ilk maçında Servette'yi 3-0 yenen, ikinci maçta ise 2-0 yenilerek tur atlayan Molde oldu. Bu gelişmenin üzerine sporseverler Trabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?  sorularına yanıt aramaya başladı. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - MOLDE UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlk maçı 5 Ağustos'ta evinde oynayacak olan temsilcimiz, bu karşılaşmada avantajlı bir skor alarak elini güçlendirmek istiyor. Trabzonspor'un tur mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - MOLDE UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Medical Park Arena Stadı'nda oynayacağı mücadele için henüz bir yayın kanalı açıklanmadı. Ancak diğer maçlara bakıldığında maçın TRT Spor'da yayınlanması bekleniyor. Eğer TRT Spor'da yayınlanırsa maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. Yayın kanalı netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

Trabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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