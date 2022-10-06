UEFA Avrupa Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu heyecanı grup 3.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi turnuvada H Grubu'nda temsil eden Trabzonspor, Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Trabzonspor - Monaco maçı canlı yayın izle linki | Trabzonspor - Monaco maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR- MONACO MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Monaco arasındaki UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçı 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanıyor. Stade Louis II'de saat 19.45'de başlayan maçı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetiyor. Kruashvili'nin yardımcılıklarını ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia yapıyor.

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TRABZONSPOR - MONACO MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Monaco arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ