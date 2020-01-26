Trabzonspor, Nwakaeme'nin sarı karının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme bu maçta çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Trabzonspor kartın iptali için hareket geçti. Bordo-mavililer, maçın hakemi Ali Şansalan'ın yıldız futbolcuya haksız kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Trabzonspor yönetimi maçın hakemi Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız yere kırmızı kart göstermesini gerekçe gösterdi.

HAKEM ALİ ŞANSALAN HATASINI GÖRDÜ

Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest atış kullanmayı beklerken sarı kart görünce tepki gösterip, ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı. Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü. Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."

NWAKAEME, FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Nwakaeme, Trabzonspor'un ligde yarın deplasmanda oynaması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezasını çekecekti. olan Ancak Malatya ve çevresinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle karşılaşma ertelendi. Bu nedenle Nijeryalı yıldız cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan 20. hafta karşılaşmasında çekecek.