Trabzonspor, Onur ile yollarını resmen ayırdı

Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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DHA