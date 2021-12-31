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  3. Trabzonspor, Porto'nun yıldız stoperi Mbemba için harekete geçti!

Trabzonspor, Porto'nun yıldız stoperi Mbemba için harekete geçti!

Devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da gündeme Porto'nun yıldız savunma oyuncusu Mbemba geldi. Bordo-mavili ekip girişimlere başladı.

Trabzonspor, Porto'nun yıldız stoperi Mbemba için harekete geçti!

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte savunma anlamında ciddi bir gelişme kaydeden Trabzonspor, bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada kalesinde yalnızca 14 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu. Bu kapsamda savunmanın en kilit isimlerinden olan Edgar İe'nin sakatlanmasıyla birlikte o bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmak isteyen bordo-mavili ekipte gündeme gelen isim ise Porto'nun stoperi Mbemba oldu.

MBEMBA'YI RADARINA ALDI

Bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında önemli rol oynayan Edgar İe, geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Yıldız ismin yerine iyi bir isim alarak o bölgedeki kalitesini sürdürmek isteyen bordo-mavili ekibin kurmayları birçok isimle görüşmelere başlarken gündeme gelen son isim Portekiz ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen Mbemba oldu.

Trabzonspor, Porto'nun yıldız stoperi Mbemba için harekete geçti!

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi sona erecek olması sebebiyle şimdiden satarak gelir elde etmek isteyen Porto, Trabzonspor'a bu transfer için kolaylık sağlayabilir. 6 ay sözleşmesi kalan yıldız futbolcu için Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan bazı takımların da ilgisinin olduğu ifade ediliyor.

Trabzonspor, Porto'nun yıldız stoperi Mbemba için harekete geçti!

TRABZONSPOR ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Bu sezon Porto takımında düzenli olarak forma giyen Mbemba, 20 karşılaşmada görev aldı ve performansı ile beğeni topladı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan isim için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, bu transferi bir an önce bitirerek diğer bölgeler için arayışlara geçmek istiyor. Bu yıl transferleri erken açıklamasıyla futbol kamuoyu tarafından takdir edilen bordo-mavililerin Mbemba için kısa sürede sonuca ulaşması, olumsuz sonuç durumunda ise diğer alternatiflere yönelmesi bekleniyor.

Mbemba'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

Trabzonspor, Porto'nun yıldız stoperi Mbemba için harekete geçti!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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