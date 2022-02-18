Trabzonspor rekor peşinde! Her alanda zirveye oynuyor!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon rekorları alt-üst ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da forma satışından elde edilen gelir 45 milyon lirayı aştı. 150 binin üzerinde bir forma satışı gerçekleştirdiği öğrenilen bordo-mavili ekipte hedef 200 binin üzerine çıkarak bu alanda da rekor kırmak. Bu doğrultuda yönetimin 50 bin adet forma siparişi daha verdiği öğrenildi.

REKORA AZ KALDI

Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle birlikte hem sportif açıdan yükselişe geçen Trabzonspor hem de ekonomik açıdan giderlerini azaltmaya gelirlerini ise artırmaya başladı. Kulübün önemli gelir kaynaklarından biri olan lisanslı ürün satışı da bu yıl zirve yaptı. Trabzonspor'un şampiyonluğa oynadığı 2019 - 2020 sezonunda 192 bin adet forma satışı yapılarak kulüp tarihinin rekoru kırılmış ancak sonrasındaki koronavirüs etkisiyle bu sayı 88 bine kadar düşmüştü. Bu yıl 150 bini geçen Karadeniz ekibinde hedef yeni rekor.

HER KULVARDA ÇOK İYİ GİDİYORUZ

Bu sezonki forma satışlarından 45 milyon liralık gelir elde eden Trabzonspor taleplere yetişebilmek ve gelir miktarını artırmak için yeni forma siparişleri verdi. Karadeniz temsilcisinde Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan da, taraftarların formalara yönelik ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bu sezon her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2 POZİTİF VAKA

Geçirdiği soğuk algınlığını atlatma aşamasında olan teknik direktör Abdullah Avcı Alanyaspor maçında takımının başında olacak. Ancak bordo-mavili ekipte dün yapılan kontrollerde pozitif çıktığı öğrenilen 2 futbolcunun maçta forma giyemeyeceği ifade ediliyor. Sakatlığını atlatan Edin Visca takımla çalışmalara başladı.