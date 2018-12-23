Trabzonspor - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maç skoru

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor evinde galibiyeti göğüsledi. Peki Trabzonspor - Rizespor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Rizespor maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda ligde tek galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Maçın 24'üncü dakikasında Filip Novak'ın sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, bu sezonki ilk golünü kaydetti ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci devre de Fırtına'nın hakimiyetinde geçti. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Abdülkadir, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Kronometreler 79'uncu dakikayı gösterirken müthiş paslaşmalarla ceza sahasına giren Bordo Mavililer, Hugo Rodellega'nın ayağından bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı.

84'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Umar Aminu, konuk ekip adına farkı 2'ye indiren golü attı.

Gol perdesini kapatan isimse 90+3'te müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderen Anthony Nwakaeme oldu ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29 yapan Trabzon, böylece maç fazlası ve averajla puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi. Ligin son sırasındaki Rizespor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

TRABZONSPOR 4 - 1 RİZESPOR

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Hosseini ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Muric, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak son anda araya giren Hüseyin Türkmen, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Boldrin'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Soldan ceza alanına girerek rakiplerinden sıyrılan Novak'ın pasında, yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Onazi'nin yerine Kucka oyuna dahil oldu.

33. dakikada Umar'ın ceza yayı içinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere attı.

42. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Gökhan Akkan sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Ogenyi Onazi (Juraj Kucka 32'), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Abdülkadir Parmak 88'), Vahid Amiri (Caleb Ekuban 78'), Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Samir Ujkani 46'), Orhan Ovacıklı (Robin Yalçın 78'), Jakub Brabec, Marwane Saadane, Mehmet Uslu, Davide Petrucci, Abdullah Durak (Mustafa Saymak 63'), Umar Aminu, Fernando Henrique Boldrin, Braian Samudio, Vedat Muriqi