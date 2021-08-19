Yeni sezona hem ligde hem de Avrupa'da galibiyetlerle başlayan Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi İtalya'nın güçlü takımlarından Roma oldu. Bugün oynanacak zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Trabzonspor - Roma UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | ATV canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayı linki...

TRABZONSPOR - ROMA UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

19 Ağustos 2021 Perşembe bugün oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Trabzon'da, Medical Park Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Trabzonspor - Roma UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TRABZONSPOR - ROMA UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI ATV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Temsilcimizin, güçlü rakibi karşısında iyi bir skor alarak avantaj yakalamak istediği bu karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. ATV kanalını izlemek için Trabzonspor - Roma UEFA Konferans Ligi play-off maçı ATV canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.