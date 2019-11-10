Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk oldu. Heyecanla geçen maç sonunda Trabzonspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonucuna giden yolda işte Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı anlatımı...

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

90' Trabzon'da maç 1-0 sona erdi!

90' Trabzonspor'da Nwakaeme sarı kart gördü.Sarı Kart - Anthony Nwakaeme

90' Trabzonspor'da sakatlanan Sörloth'un yerine Serkan Asan oyunda.Alexander Sörloth - Serkan Asan

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika uzatma ilave edildi.

88' Trabzonspor'da Doğan Erdoğan oyunda. Kamil Ahmet dışarı alındı.

83' Trabzonspor'da Majid Hosseini penaltı atışını yaptı! Kaleci Marafona kurtardı!

83' Bir sarı kartta Alanyaspor'lu Tzavellas'a çıktı.Sarı Kart - Georgios Tzavellas

82' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sarı kart gördü.Sarı Kart - Ugurcan Cakir

81' Junior Fernandes sarı karta itiraz edince ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Alanyaspor 10 kişi!İkinci Sarı - Junior Fernandes

Penaltı 80' Trabzonspor penaltı kazandı!

78' Trabzonspor'da Yusuf Sarı çıktı. Ahmet Canbaz oyunda.Yusuf Sari - Ahmet Canbaz

77' Alanyaspor'da Onur Bulut yerini Bammou'ya bıraktı.Onur Bulut - Yacine Bammou

69' Alanyaspor atağında sol kanattan yapılan ortayı kaleci Uğurcan elinden kaçırdı. Top Cisse'nin önünde kaldı. Cisse bekletmeden vuruşunu yaptı. Novak topu çizgiden çıkardı.

67' Trabzonspor'da Majid Hosseini penaltı atışında topu ağlara yolladı! Bordo Mavililer 1-0 öne geçti!Gol - Majid Hosseini

65' Trabzonspor penaltı kazandı! Top ceza alanı içinde Djalma'nın koluna çarptı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

62' Alanyaspor atağında Junior Fernandes ceza alanında rövaşata denemesi yaptı. Top kaleci Erce'nin kucağında kaldı.

58' Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam yerini Djalma Campos'a bıraktı.Ceyhun Gülselam - Djalma

56' Trabzonspor'da Sörloth sol çizgiden ortasını yaptı. Ön direkte Nwakaeme kafayla dokundu ancak sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

50' Alanyaspor'da N'Skala sarı kart gördü.Sarı Kart - Fabrice N'Sakala

49' Trabzonspor'da Kamil Ahmet ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top Sörloth'a yöneldi. Son anda kaleci Marafona topu aldı ve takımını rahatlattı.

46' Trabzon'da ikinci yarı başladı.

Trabzon'da ilk yarı sona erdi.

45' Yusuf'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Campi kafayı vurdu, top dışarı gitti.

45' Hızlı kullanılan taç atışında Sörloth soldan ceza alanına girdi, içeri çevirmek isterken Siopis topu kornere yolladı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi

44' Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Fernandes'in kafa vuruşu auta gitti.

42' Alanyaspor gole yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Bakasetas karşı karşıya pozisyonda vurdu, Uğurcan gole izin vermedi.

37' Alanyaspor gole çok yaklaştı! Sağdan Efecan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe aşırtılan topu Cisse müsait durumda dışarı gönderdi.

36' Efecan'ın soldan ortasında Cisse'nin kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi.

35' Fernandes'in soldan ortasında Cisse'ye gelen topu Hüseyin kesti.

31' Hakeme itiraz eden Pereira sarı kart gördü.Sarı Kart - João Pereira

29' Nwakaeme'nin sağdan pasında Novak sol çaprazdan gelişine vurdu, top Welinton'dan döndü.

28' Alanyasporlu Siopis tedavisinin ardından oyuna döndü. Maç devam ediyor.

26' Siopis'e çok sert giren Abdulkadir doğrudan kırmızı kart gördü.

25' KIRMIZI KART! Abdulkadir Parmak atıldı! Trabzonspor 10 kişi kaldıKırmızı Kart - Abdulkadir Parmak

19' Efecan'ın ceza alanına girip verdiği topla buluşan Cisse topu ağlara gönderdi ancak pozisyon bitince ofsayt bayrağı kalktı.

16' Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Uğurcan almak isterken yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı.

10' Fernandes soldan ceza alanına girdi, yerden ortasında Hüseyin topu karşıladı.

5' Abdulkadir'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

4' Nwakaeme'nin pasında soldan bindiren Novak yerde kaldı. Karar faul.

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

TRABZON'DAN ÜZÜCÜ SAKATLIK

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu sakatlık ile birlikte Trabzonspor'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇININ 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, A. Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.30'da başladı ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi sitemizden de canlı olarak takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan ve Serkan Ok'tan oluşan hakem üçlüsü yönetiyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇINA ATATÜRK DAMGASI

Trabzonspor-Alanyaspor maçı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle, stadyumda Ulu Önder'in en sevdiği türkülerden biri olan 'Vardar Ovası' çalındı. Bu arada bordo-mavili futbolculular da seremoniye Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıkarken, Alanyasporlu futbolcular da sahaya kollarında Atatürk ve Türk bayrağı baskılı forma ile çıktı..