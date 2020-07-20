Trabzonspor, salgından sonra kayıp!

Süper Lig'de 33. haftanın bitimiyle birlikte şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'in 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Trabzonspor, şampiyonluk zaferine bu sezonda ulaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk 25 haftasında 2,08 puan ortalamasıyla lider durumda bulunuyordu. Pandemi süreciyle birlikte verilen aradan sonra iyi bir dönüş gerçekleştiremeyen Trabzonspor, 1,25 puan ortalamasıyla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremedi.

8 MAÇTA 10 PUAN

Ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı.

İlk 25 hafta sonunda topladığı 52 puanla 2,08 puan ortalamasıyla maçlarını tamamlayan bordo-mavili takım, salgın sürecinde 1,25 ortalamada kaldı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde Galatasaray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'a Denizli'de 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

ÖNE GEÇİLEN MAÇLAR KABUS OLDU

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı karşılaşmaların 13'ünden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 30 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep, MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (2 maçta) 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

Trabzonspor son haftada oynayacağı Kayserispor maçını kaybetmesi durumunda ikinciliği de tehlikeye girecek. Sivasspor, 60 puanla 3. sırada Trabzonspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.