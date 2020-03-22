Trabzonspor Salı günü tüm takıma koronavirüs tetsi yapmaya karar verdi

Trabzonspor'dan dikkat çeken bir koronavirüs önlemi geldi. Türkiye'de yükselen koronavirüs salgını Trabzonspor Kulübü'nü endişelendiriyor. Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek.

Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.

"HER ŞEY VİRÜSÜN SEYRİNE BAĞLI"

Öte yandan A Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, 17 Nisan'da başlamaması halinde alternatif çözüm var mı? sorusuna, "Son bir tarih belirlenmedi. Burada her şey virüsün seyirine bağlı. Son bir tarih belirlemek zaten mümkün değil. Ertelemelerin doğuracağı çok önemli sıkıntılar da var. Ekonomik ve finansal başta geliyor. 31 Mayıs itibariyle kontratları sona eren oyuncular var. Nasıl bir yol izlenecek? şeklinde bir sürü konu var. Hiçbiri gündem değil şu an. Önce canı kurtaralım." dedi.

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