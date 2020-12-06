Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadı'nda 7 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Sivasspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor (1M), gol atamadığı tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (Nisan 2018'de 0-2).
- Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1B 2M), daha önceki 15 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı (3B 11M).
- Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor (1-0 vs BB Erzurumspor & 1-0 vs Ankaragücü), Aralık 2017'den bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor.
- Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü dış saha karşılaşmalarında kazanan takım Sivasspor (%89; 8/9).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az gol beklentisi yakalayan takım olan Trabzonspor (7.12 xG) aynı zamanda attığı goller (12) ile yakaladığı gol beklentisi arasında pozitif anlamda en fazla fark olan ekip konumunda (4.88).