Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Kaçır olacak.