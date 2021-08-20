Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu mücadele Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Kaçır olacak.